Impresa di Paolo Venturini nella remota Russia: 39 chilometri a -52 gradi

Ha corso 39 chilometri a -52 gradi: impresa record dell'atleta delle Fiamme oro e sovrintendente della Polizia di Stato Paolo Venturini.

L'impresa

Nato a Padova il 13 marzo 1968, vive e si allena alle pendici dei Colli Euganei in provincia di Padova Venturini è riuscito nell'impresa correndo in 3 ore e 54 minuti. L'atleta è stato accompagnato da due medici del dipartimento di Medicina dello Sport dell'Università di Padova, un traduttore e un accompagnatore, oltre al coinvolgimento di esperti in medicina del freddo dell'Università di Yakuts. Il luogo è considerato il più freddo al mondo. Venturini riesce nell'impresa dopo che nel 2017 aveva stabito un nuovo primato mondiale, attraversando il luogo più caldo del pianeta terra, il Dasht e Lut, nel mese più caldo dell’anno.