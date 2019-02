Recuperato un cadavere nel Brenta: è di una donna scomparsa da giorni

La macchina delle ricerche si è messa in moto in mattinata con il piano di ricerca persone scomparse che ha visto impegnate sul campo squadre dei vigili del fuoco con la sezione sommozzatori, carabinieri e volontari.

Il recupero

Le ricerche si sono concentrate lungo le sponde del fiume Brenta tra Vigodarzere, Pontevigodarzere e Torre, concludendosi dopo poche ore con il ritrovamento del cadavere. Il corpo di C.L., settantenne padovana, è stato individuato e recuperato circa un chilometro a valle di Pontevigodarzere ed è stato subito chiaro che per la donna sarebbe stato inutile ogni tentativo di rianimazione, tanto che il personale medico intervenuto sul posto ne ha decretato la morte. Issata a riva e ricomposta, la salma è stata successivamente trasferita all'obitorio. Non si hanno al momento notizie circa l'eventuale disposizione dell'autopsia.

La scomparsa

Una ricerca mirata, coadiuvata dai carabinieri di Padova Principale che hanno avviato le ricerche dopo aver raccolto la denuncia di scomparsa della donna. Dalle prime indiscrezioni si sarebbe allontanata volontariamente dalla sua abitazione dell'Arcella nella giornata di lunedì, facendo perdere le proprie tracce. Impossibile, nonostante i numerosi tentativi, riuscire a contattarla via cellulare che risultava spento. Pare che l'anziana vivesse un momento di profonda difficoltà emotiva e psicologica, tanto che la mancanza di ogni segnale nelle ultime 48 ore ha portato gli inquirenti a concentrare le ricerche lungo il Brenta temendo un gesto estremo. Ricerche che purtroppo hanno dato esito positivo, anche se le cause della morte sono ancora al vaglio. É infatti troppo presto per escludere del tutto l'ipotesi di un incidente o di una tragica fatalità.