Reddito di inclusione ad Este, 10 le persone coinvolte con l'assistenza dei Servizi Sociali

Il RIA è un progetto rivolto alle categorie di persone più deboli, difficilmente collocabili nel mondo lavorativo per diverse cause (patologie, scarsa formazione, età avanzata, ecc.), che solo attraverso politiche di sostegno, formazione e recupero delle capacità residue è possibile indirizzare verso un percorso di reinserimento lavorativo e/o sociale. Entro fine giugno i beneficiari cominceranno le attività. Per il comune di Este si tratta di 10 persone che potranno usufruire di un contributo economico mensile di massimi € 300,00. Il Comune di Este compartecipa con una quota di complessivi € 3.637,98.

Il progetto

«Si tratta di un progetto promosso dalla Regione Veneto per l'inclusione attiva di soggetti individuati dai Servizi Sociali – prosegue l'assessore - al quale il Comune di Este partecipa con un contributo economico oltre che con l'assistenza prestata dagli uffici. Trovo che sia un'iniziativa molto positiva – aggiunge - perché non solo prevede l'inserimento lavorativo di persone che sono in qualche modo “in sospeso”, ma anche perché coinvolge e mette in rete vari soggetti del terzo settore, il Centro Servizi Volontariato e le associazioni che operano nel territorio. Si chiama inclusione attiva proprio perché è mirato a far emergere le risorse sopite delle persone a causa della situazione di disoccupazione che comporta stati di stanchezza e scoramento». Il progetto si propone le seguenti finalità: promuovere e sostenere percorsi di recupero, reinserimento sociale e autonomia di persone in stato di marginalità ed esclusione sociale; consolidare la rete territoriale di agenzie del pubblico e del privato sociale impegnate nel reinserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di emarginazione e fragilità; favorire una gestione integrata delle politiche di inclusione sociale a favore di cittadini svantaggiati e consolidare la rete tra i servizi pubblici e i soggetti afferenti al mondo del privato sociale valorizzandone le competenze; supportare e valorizzare le associazioni e le cooperative sociali che operano nel territorio.

I destinatari

I destinatari del Progetto RIA sono individuati dai Servizi Sociali tra i cittadini già in carico nella fascia di età dai 18 ai 64 anni, che si trovano in situazione di difficoltà economica e si rivolgono ai servizi con la richiesta di un intervento economico di integrazione al reddito. Non si tratta di persone con caratteristiche univoche, ma di tipologie di situazioni con storie personali anche molto diverse, unificate dalla condizione di esclusione sociale e lavorativa.

Requisiti di accesso

Residenza nel Comune di Este, stato di disoccupazione, ISEE per l’anno 2017 inferiore a € 6.525, valutazione dei Servizi Sociali circa la tipologia di percorso, in base all’autonomia della persona e alle sue competenze.