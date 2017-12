“Regalami Pannolini”: Provincia e Interspar a favore dei bimbi del Centro di Aiuto alla Vita

Il progetto, promosso dalla Provincia di Padova è ormai giunto alla dodicesima edizione, e ha visto sempre una grande partecipazione da parte dei clienti Interspar, che anche quest’anno avranno la possibilità di acquistare e consegnare personalmente ai volontari confezioni di pannolini per i tanti bambini assistiti dal Cav. A supporto dell’attività, Interspar ha previsto uno sconto ad hoc sulla gamma di pannolini a marchio Despar, che saranno in vendita a 3,65 euro.

MAMME IN DIFFICOLTÀ.

“L’iniziativa benefica – riferisce il consigliere provinciale delegato alle Politiche della famiglia Luigi Bisato – rappresenta un modo trasparente e concreto per sostenere il Centro di Aiuto alla Vita di Padova che da molto tempo si prodiga per aiutare le mamme in difficoltà prima e dopo il parto, nel segno dell’amore per la vita e per l’infanzia. È un’iniziativa che nella sua semplicità, coniuga la collaborazione delle Istituzioni con quella di una grande azienda a favore dei bambini e delle famiglie in difficoltà. Un progetto che oltre a dare un aiuto offre una speranza di vita”.

PRECEDENTI EDIZIONI.

Le precedenti edizioni sono state un autentico successo: con l’edizione 2016 sono stati raccolti oltre 5.203 pacchi di pannolini che sono stati distribuiti in vari Centri di Aiuto: 3200 a Padova, di cui 400 pacchi solo nella Casa Maria di via Gabelli e i restanti in provincia nelle sedi di Este, Vigonza, Abano, Piove di Sacco. “Un numero in costante aumento - ha dichiarato Francesca Zanetti presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Padova - merito dell’efficacia e della semplicità dell’iniziativa. Al di là del gesto, il progetto serve per far conoscere la nostra associazione, far capire chi siamo e come possiamo dare un supporto a livello psicologico e di accoglienza. In un anno, nella sede del Centro di Aiuto alla Vita di via Tre Garofani sono stati preparati oltre 480 corredini di indumenti e sono stati consegnati circa 2500 pacchi di pannolini di cui almeno 90 alle mamme dei bambini nati fino ad oggi grazie all’aiuto dell’associazione. Oltre ai pannolini, agli indumenti e alle attrezzature (carrozzine, passeggini, lettini etc.) offriamo alle nostre mamme assistenza medica, psicologica e legale a seconda delle necessità”. Il Centro di Aiuto alla Vita oltre che sostenere e tutelare la maternità, anche attraverso i progetti Gemma, cerca di aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà per carenza di lavoro, per il pagamento dell’affitto o delle bollette.

DOVE.

L’iniziativa “Regalami Pannolini” sarà attiva dal 2 al 10 dicembre nei seguenti Interspar: Sarmeola – Centro Commerciale “Le Brentelle”, Albignasego – Centro Commerciale “Ipercity”, Abano – Centro Commerciale “Cà Grande”, Este – presso il Centro Commerciale “Extense”, Vigonza – presso il Centro Commerciale “Matrix”, via Pontevigodarzere ex Saimp E in via Marco Polo a Mestrino.