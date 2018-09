Regate progetto studentesco 1001VelaCup: Meti dell'università punta al podio

Anche quest’anno, per l’undicesima volta, l’Università di Padova si presenta agguerrita per le regate di fine anno del progetto 1001VelaCup, che si terranno a Mondello (Palermo) nei giorni 21-23 settembre.

Il progetto

Si tratta di un percorso che prevede la progettazione e la realizzazione da parte degli studenti di una barca a vela di limitate dimensioni, con tecnologie accessibili, limitazioni sulla scelta dei materiali e costi contenuti, e con l’obiettivo finale di una regata interuniversitaria. Alla regata parteciperanno diverse università italiane oltre a Karlsruhe Institute of Technology (Germania) e Chalmers University of Technology (Svezia), quest’ultima avente come responsabile il noto progettista e docente di idrodinamica, Lars Larsson.