Regione Veneto: presentato il bando Por Fesr per i contributi alla produzione cinematografica

«Con questo bando la Regione sostiene concretamente le imprese che operano nel settore cinematografico e che producono in Veneto, al fine di valorizzare le nostre location regionali, considerandole dei veri e propri attrattori naturali e culturali». Così l’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari, ha presentato a Padova, nel corso di un affollato incontro a Villa Italia, il bando Por Fesr 2014-2020 per la concessione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva nel Veneto.

Il bando

È una risposta precisa agli impegni assunti a inizio legislatura di dar vita ad azioni strategiche coordinate di promozione del ‘sistema veneto del cinema’ – sottolinea Corazzari –, anche con lo scopo di promuovere e sostenere la Veneto Film Commission” e comunque nella logica di uno stretto rapporto a tre: produzione artistica e culturale, impresa, territorio”.A fronte di una disponibilità complessiva di 5 milioni di euro, questo primo bando mette a disposizione 1 milione e 350 mila euro per sostenere opere di fiction e animazione e 150 mila euro per la produzione di documentari e cortometraggi, prevedendo la concessione di contributi a fondo perduto. «L’obiettivo – precisa ancora l’assessore – è quello di rafforzare la competitività delle imprese cinematografiche e culturali che operano nel territorio, di consolidarne le filiere produttive, accrescendo l’indotto economico e occupazionale. Inoltre, facendo conoscere e apprezzare i numerosi luoghi del territorio veneto che ben si prestano a ospitare film e riprese cinematografiche, si attua concretamente un’azione di promozione turistica e analogo discorso vale per il nostro sistema moda, per le produzioni tipiche locali e per il design».