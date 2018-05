Remada a Seconda: in acqua anche il "Burceto", posti disponibili per la navigazione

Sabato 26 maggio alle 18, alla partenza della 38esima edizione della celebre Remada a Seconda a Mezzavia, lungo il canale Battaglia, ci sarà anche il Burceto, l'imbarcazione in legno tradizionale veneta recuperata da TVB e ora messa a disposizione del Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme per effettuare didattiche dimostrazioni di come un tempo si navigava trasportando merci e persone senza motore.

A bordo

Sarà possibile salire a bordo e raggiungere, insieme al corteo fluviale, Battaglia Terme dopo circa 1 ora di navigazione. I posti sono 20, su prenotazione. E' possibile caricare le biciclette. Il costo è di euro 15 per persona (ridotto euro 12), quale contributo alla manutenzione della storica imbarcazione. Per informazioni e prenotazioni:cell./SMS/WhatsApp 3487077807 - traditionalvenetianboats@gmail.com