Croce Rossa amplia gli spazi, in crescita le richieste di aiuto da profughi e indigenti

La Croce Rossa di Padova conta 1600 volontari e di recente si è profondamente ampliata per andare incontro all'aumento delle richieste di migranti e indigenti presenti sul territorio. L'associazione ha sede in due edifici in via della Croce Rossa: un polo sanitario (dove trova spazio un Centro di accoglienza straordinario profughi e un ambulatorio medico gratuito) e un polo sociale (con sportello di ascolto e distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà). A guidare il Comitato padovano è il dottor Giampietro Rupolo che giovedì, assieme all'ex presidente Luigi Bolognani, ha illustrato i dati dell'ultimo Report.

MIGRANTI. Tra giugno 2015 e il 2016 il Centro di accoglienza migranti ha accolto 24 persone, cinque hanno trovato un lavoro. In base ad un accordo con la Prefettura, Croce Rossa segue i profughi più "fragili" con particolari problematiche sanitarie o mediche. Grazie al recente ampliamento, il Centro ora potrà accogliere fino a 50 persone. "Noi volontari siamo solo una goccia", spiega Giulia, volontaria Croce Rossa, "in un sistema fatto di attese, lunghe pratiche burocratiche e disumanizzazione, ma dobbiamo essere la dimostrazione che esiste un Italia che tende la mano a persone che chiedono solo un'opportunità di vita migliore". E' in crescita anche l'attività del poliambulatorio gratuito. Nel 2016 sono state eseguite ben 1.197 visite odontoiatriche e 236 specialistiche sia a migranti che a padovani.

SALUTE. La Croce Rossa Italiana agisce attraverso 6 obiettivi strategici: salute, sociale, settore emergenza, diritto internazionale umanitario, giovani e comunicazione. Per quanto riguarda l’area della Salute, la Croce Rossa di Padova ha garantito: 12.840 Interventi in emergenza (coordinati dal Suem 118) in collaborazione con Asl 16 e Asl 15; 1.847 trasporti sanitari; 450 trasporti di emoderivati; 680 assistenze a manifestazioni; quasi 300.000 i chilometri percorsi dai mezzi per questi servizi; 30 eventi informativi e 11 corsi esecutori per manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica; formati 175 operatori e 80 cittadini per corsi rianimazione cardiopolmonare e uso defibrillatore; 612 ore di servizio svolte nel Pronto soccorso di Padova per l’assistenza psicosociale e 5192 ore di assistenza sanitaria svolte nel Ps dell’ospedale di Cittadella e 1360 ore svolte nel Ps dell’ospedale di Camposampiero.

SOCIALE. Per l’area Sociale, Croce Rossa ha fornito alla popolazione la distribuzione viveri con 176 giornate di distribuzione pacchi viveri e/o consegna a domicilio, sostenendo 723 famiglie nel territorio di competenza. A Padova e Noventa Padovana è attivo lo Sportello sociale per il sostentamento economico delle famiglie e persone in difficoltà. Con il progetto “Penelope”, l’unità di strada per la riduzione delle malattie sessualmente trasmissibili conta 110 volontari impegnati per 2275 contatti effettuati. “Emergenza Freddo” (dicembre 2015-marzo 2016) e “Nausicaa” (fuori dalla stagione invernale) svolta in città con ambulatorio mobile e unità di strada appiedata: 125 volontari impegnati e 1.466 contatti effettuati in 72 turni di servizio. 200 coperte distribuite oltre a biscotti secchi, merendine, tè, acqua, succhi di frutta. Attivo anche “Donne al Centro”, progetto per l’accoglienza in due appartamenti di donne maggiorenni anche con figli, vittime di violenza: 15 volontarie impegnate, 15 donne e 15 figli minori (dai 0 anni ai 17 anni) assistiti. L’ambulatorio medico per medicazioni, visite odontoiatriche e specialistiche (pediatria, ginecologia, medicina generale) ha assicurato 5 aperture settimanali e 1433 utenti visitati. Attività di “Restoring family links” per il ricongiungimento di famiglie separate: 11 casi aperti nel 2016. Il Centro accoglienza migranti presso la sede di Padova, ha ospitato 23 ospiti nel 2016.

EMERGENZE. Per l’area Emergenza, il nucleo operatori polivalenti salvamento in acqua ha prestato assistenza a 10 eventi, ha svolto 2 corsi di sicurezza acquatica formando 27 operatori e conta 18 soccorritori attivi. Sono state seguite importanti manifestazioni: Maratona di Sant’Antonio, concerti, feste in fiera di Padova, Gran Fondo Città di Padova. 500 volontari impegnati durante l’anno, 43 ambulanze e 30 squadre impiegate. Svolte anche esercitazioni con circa 120 volontari impegnati. Fondamentale l’intervento in seguito al sisma in centro Italia: quasi 90 volontari impegnati in 56 giorni di servizio presso i campi degli sfollati e 350 ore di attività logistica preparatoria presso le sedi del Comitato.

DIRITTI. L’area Principi racchiude varie conferenze ed attività dimostrative nel territorio per divulgare i principi del Diritto internazionale umanitario, a Jesolo workshop formativo di due giorni sulla migrazione forzata per studenti di vari corsi universitari con simulazioni. L’incontro presso la sede CRI del Comitato di Padova con il dott. Marco Baldan, chirurgo e delegato del Comitato Internazionale di Croce Rossa. In totale 11 eventi informativi per la popolazione 6 serate dedicate ai soci.

GIOVANI. L’area Giovani ha previsto attività nelle scuole trattando i temi: educazione alla sessualità e malattie sessualmente trasmissibili, 10 eventi. Progetto 8-13: attività dinamiche di introduzione alla Croce Rossa. Attività informativa sulle malattie sessualmente trasmissibili: 4 eventi e partecipazione al Pride Village. Progetto “Tie your Tie” volto alla prevenzione degli effetti dell’abuso di alcolici articolatosi in 3 uscite pubbliche e con 6 altre attività di educazione alla salute.

COMUNICAZIONE. L’area Sviluppo, infine, ha portato a 9 corsi base con la formazione di 254 nuovi volontari e favorito la comunicazione sui social network e attraverso i mass media.