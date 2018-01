Aumentano i residenti nel comune di Padova: l'implemento di 611 unità grazie agli stranieri

Sono leggermente cresciuti i cittadini residenti nel territorio padovano nel 2017. Rispetto al 2016 sono 611 unità in più che vivono nel territorio della città del Santo. Come riporta il Mattino di Padova in base agli ultimi dati pubblicati dal sito comunale Padovanet, infatti, mentre i residenti, al 31 dicembre 2016 erano 209.829, alla fine del 2017 sono risultati 210.440.

EFFETTO STRANIERI

Nel 2015 i residenti erano 210.401; nel 2014 si erano attestati a 211.210; nel 2013 hanno raggiunto quota 209.679; nel 2012 erano 213.358; nel 2011 214.099 e nel 2010 214.198. Un cambio di passo, quello registrato a fine 2017, che si inserisce comunque in un andamento demografico che dal 2010 è in costante calo. Il saldo migratorio, che viene calcolato in base al rapporto tra residenti che vengono ad abitare in città e quelli che vanno a vivere in altri Comuni (ad esempio in quelli della cintura) è stato di +1.755, mentre alla fine del 2016 era risultato di +472. La differenza tra i due anni è stata quindi una crescita di 1.283 residenti.