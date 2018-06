Rissa sfiorata all'aperitivo. Un'occhiataccia e aggredisce un uomo e i militari

Momenti di tensione in una delle vie del Ghetto nel momento in cui la zona è frequentatissima dalle persone che escono per l'happy hour, quando un 33enne si è scagliato contro un altro uomo apparentemente senza motivo. Solo l'intervento dei carabinieri ha placato la situazione permettendo l'arresto dell'aggressore.

Il litigio

Si sono incrociati in via Fabbri, nel cuore del Ghetto, a poca distanza dallo sbocco su piazza delle Erbe, nel tardo pomeriggio di mercoledì. Un'occhiata storta, qualche scambio di insulti e il battibecco tra un brasiliano e un nordafricano ha rischiato di trasformarsi in un pestaggio. Ad aggredire il rivale un 33enne originario del Brasile ma residente ad Abano, che ha cominciato a inveire contro l'altro uomo minacciandolo.

L'aggressione

Il caso ha voluto che in un locale poco distante si trovassero due carabinieri fuori servizio, che assistendo alla scena hanno allertato i colleghi e si sono precipitati in strada per calmare la situazione. All'arrivo dei militari il brasiliano non si è fermato e ha opposto resistenza, finendo in arresto. Il contendente invece si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.