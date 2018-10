Fradicio d'alcol alla guida, salta il posto di blocco e sperona l'auto di pattuglia

Pensava di cavarsela pigiando l'acceleratore, sperando che la pattuglia lo lasciasse andare. Invece si è trovato protagonista di un inseguimento in piena regola, culminato con un incidente e con le manette ai polsi.

Il controllo

Protagonista un 44enne di Fiesso d'Artico, che nella notte tra venerdì e sabato si trovava a Piove di Sacco. Dopo una serata ad alto tasso alcolico si è messo alla guida della sua Lancia Y ed è sfilato davanti a una gazzella dei carabinieri appostata in via Da Molin per controllare il traffico. Lo hanno visto arrivare a forte velocità e procedendo a zig zag, ma davanti alla paletta ha tirato dritto, accelerando a tavoletta.

L'inseguimento

Appena i carabinieri hanno capito di trovarsi davanti a un fuggitivo è scattato l'inseguimento. Una scena da film, con le auto lanciate lungo le strade della cittadina piovese, molto trafficate poco dopo la mezzanotte. Lo hanno raggiunto in via Fiumicello, dove è stata necessaria una manovra non meno cinematografica e una bella dose di sangue freddo. La pattuglia gli ha tagliato la strada, costringendolo a fermarsi non prima di averla tamponata nella parte anteriore. Nessuno è rimasto ferito, ma quando l'uomo alla guida è sceso è stato evidente il motivo della sua guida spericolata.

Le manette

Si reggeva a malapena in piedi, non riusciva a spiegarsi, ma ha rifiutato di fare l'alcoltest. I carabinieri del Norm di Piove di Sacco lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale vista la carambola innescata dalla sua auto, oltre ad accusarlo di guida in stato di ebbrezza. Rimesso in libertà su disposizione del pubblico ministero, dovrà restare a disposizione per rispondere delle accuse.