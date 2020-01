Irregolare reagisce al controllo e spintona i militari: nei guai un ventiseienne

Sabato pomeriggio movimentato in via Jacopo Avanzo dove un uomo straniero irregolare è andato in escandescenza dopo essere stato sottoposto a un controllo da parte dei carabinieri del Norm di Padova.

Resistenza

Il nigeriano di 26 anni è stato bloccato e identificato: risultato sprovvisto di documenti validi per la permanenza sul territorio Italiano, ha aggredito verbalmente gli operatori, opponendo resistenza nel tentativo di scappare. Dopo qualche minuto concitato il ventiseienne si è tranquillizzato. Fortunatamente non ha provocato alcuna lesione ai militari. Per lui è scattata la denuncia.