Nella tarda serata di mercoledì, verso le 23, la polizia ha fermato e identificato un gruppo di stranieri in via Tiziano Aspetti in zona Arcella a Padova.

DENUNCIATO. Uno di loro ha tentato di opporre resistenza ai controlli. Si tratta di un nigeriano di 25 anni. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.