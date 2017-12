Minaccia gli agenti con un coltello da cucina al mercatino dell'antiquariato: arrestato 50enne

Con un coltello da cucina ha minacciato gli agenti della guardia di finanza che gli avevano comminato una multa perché vendeva prodotti troppo costosi al mercatino dell’antiquariato. Mattinata movimentata a Camposampiero, dove un cinquantenne ha mal reagito la sanzione ed ha aggredito i finanzieri.

HOBBISTA

L’uomo, un pregiudicato originario della Puglia, stava vendendo oggetti per un valore superiore ai 256 euro, il massimo consentito dalla legge regionale per un prodotto degli “hobbisti”. Le fiamme gialle si sono accorti dei prezzi troppo alti e gli hanno dato la multa. A quel punto il 50enne è andato in escandescenza, ha preso un coltello da cucina e l’ha puntato contro gli agenti. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia di Cittadella. Per lui sono scattate le manette: lunedì sarà processato per direttissima.