Richiedente asilo con permesso scaduto si scaglia contro i poliziotti: in manette

Martedì la polizia ha fermato a Padova A.D., 26enne nigeriano. L'uomo è stato portato in questura per accertamenti ed è risultato essere non in regola con il permesso di soggiorno. Durante il fermo l'uomo ha dato in escandescenze scagliandosi contro gli agenti e provocando su uno dei due poliziotti ferite guaribili in 5 giorni.

L'ARRESTO.

Per il 26enne sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. Processato per direttissima è stato condannato a 9 mesi e sottoposto all'obbligo di firma.