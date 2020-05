Litigio con la fidanzata, resistenza e schiamazzi di giovani ubriachi: 4 denunciati

Violenze domestiche, resistenza e problemi con i vicini. In due occasioni i carabinieri della compagnia di Cittadella sono intervenuti negli ultimi giorni per svariati motivi in altrettanti appartamenti della zona dell'Alta. In totale quattro giovani sono stati indagati a piede libero.

Resistenza

A Trebaseleghe i militari della locale stazione hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un trentaduenne nato in Serbia e pregiudicato perchè alle 22.30 di mercoledì sera durante una lite con la compagna l'ha strattonata convivente di 26 anni la strattonava. L'uomo si è opposto all'intervento dei militari, strattonandoli e insultandoli. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Ubriachi

Venerdì mattina a Cittadella i militari della locale stazione insieme a quelli di Camposampiero hanno indagato in stato di libertà un romeno di 28 anni, un connazionale di 19 anni e un terzo ragazzo dell'Est di 27 anni tutti residenti a Loreggia perché giovedì sera verso le 23, ubriachi e dopo aver schiamazzato e disturbato tutto il vicinato, si sono rifiutati di fornire le proprie generalità, tenendo un comportamento minaccioso e opponendo resistenza.