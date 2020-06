Un'emozione indescrivibile: il volo di Sant'Antonio su Padova e provincia commuove tutti

Un'emozione davvero incredibile: il volo del Busto Dorato che custodisce una Reliquia ex Massa Corporis di Sant'Antonio su Padova e provincia ha davvero commosso tutti, fedeli e non.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il viaggio

La parte nza dell'elicottero da trasporto tattico NH-90 messo a disposizione dal 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito "Rigel", inizialmente prevista per le ore 12.30, è stata anticipata di circa un quarto d'ora. Presente sul mezzo militare - oltre al rettore della Basilica padre Oliviero Svanera e da Mons. Alberto Albertin, Delegato vescovile per la Vita Consacrata - anche Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. Prima tappa l'ospedale di Schiavonia, dove centinaia di medici e infermieri "capitanati" da Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, hanno atteso la reliquia per un breve momento di raccoglimento e preghiera. Il viaggio è quindi proseguito toccando Merlara e Vo', luoghi simbolo dell'emergenza Coronavirus, per poi arrivare a Camposampiero e "virare" verso Padova con passaggi sul carcere "Due Palazzi", l’Arcella, l’Ospedale, il centro storico e la Basilica per poi fare ritorno all’aeroporto "Allegri" dopo le 14 circa.