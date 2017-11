Il Caffè Pedrocchi si rinnova: al restyling partecipano anche i privati con ArtBonus

Lo storico caffè padovano si rifà il look e nei lavori di restauro partecipano anche i privati. Il Comune invita aziende e cittadini a sponsorizzare i lavori attraverso l'Art Bonus.

PANNELLO PUBBLICITARIO.

Si tratta uno strumento che permette di investire delle cifre e avere un ritorno in defiscalizzazione del 65%. In cambio, i "benfattori" potranno esporre un pannello pubblicitario da 7,5 metri per 3 sui ponteggi del cantiere per almeno due mesi, con l'obbligo di riprodurre immagini sobrie ed eleganti.