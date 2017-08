Pronto nuovo restauro di Prato della Valle: nel 2018 verranno pulite altre 25 statue

Nell'agenda dell'amministrazione comunale è segnato il restauro di 25 statute di Prato della Valle.



LAVORI. I lavori partiranno la prossima primavera, nel 2018, e termineranno in autunno: un restyling che per il Comune e l'assessore alla cultura Andrea Colasio è necessario anche per "conformare" tutti i monumenti della piazza. Alcune statue, infatti, 21, pulite nel 2013, risultavano più nuove delle altre, provocando un effetto ottico antiestetico.