Cominciato il restauro della Madonna dei Molini

Tra i tanti cantieri presenti in città, grandi e piccoli, c'è anche quello che comprende il capitello votivo settecentesco recante l'effigie della Madonna dei Molini. Il capitello che si trova nel mezzo del Ponte Molino, o Ponte dei Molini, che attraversa il Tronco Maestro, ramo del fiume Bacchiglione. Questo restauro, come quello delle statue di Prato della Valle, oltre che necessario è anche finalizzato a far trovare il più bella possibile la città, nel momento in cui arriveranno gli ispettori Unesco, in autunno.