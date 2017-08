Viaggia con la revisione falsa: multata e denunciata una donna in ansa Borgomagno

Circolava con la revisione falsificata. Per lei sono scattate la multa e la denuncia. Il controllo è stato effettuato lunedì mattina attorno alle 10 dalla polizia locale.

DOCUMENTI FALSI. L’automobilista stava circolando nella zona conosciuta come “ansa Borgomagno”, alla guida dell’autovettura una cittadina di nazionalità bulgara, P.P., residente in provincia di Padova. Dalla verifica dei documenti di circolazione bulgari esibiti dalla conducente, gli agenti del reparto sicurezza urbana hanno accertato la falsa attestazione di revisione dell'auto. La donna, oltre a essere stata sanzionata per le violazioni al codice della strada per un importo totale di 473.20 euro, è stata denunciata all'autorità giudiziaria per l'esibizione del documento falso.