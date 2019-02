Restauro completato: riapre lo storico Bar dei Osei, totalmente rinnovato

Il colpo d'occhio è notevole. Così come le novità. Perché dopo molti anni di onorato servizio una "rinfrescata" ci sta tutta: lunedì 18 febbraio ha ufficialmente riaperto i battenti - dopo un mese di lavori di restauro - il "Bar dei Osei" in piazza dei Frutti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il restauro

E basta osservarlo per pochi istanti per apprezzare come lo storico bar abbia cambiato totalmente aspetto. Il tutto, però, nel segno della tradizione: vini, "paninetti", spritz e tramezzini sono (e saranno) sempre gli indiscussi protagonisti di un autentico pezzo di storia dell'aperitivo padovano.