Giovane di 25 anni stroncato dalla malattia

Avrebbe compiuto 26 anni domenica prossima, ma purtroppo Riccardo Ripollino non spegnerà le sue candeline: come riporta Il Mattino di Padova, il giovane, di Montegrotto Terme, si è spento lunedì sera nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, vinto da un violento male, un'aplasia midollare, che gli era stato siagnosticato appena 3 mesi fa.

VINTO DAL MALE A 25 ANNI. Riccardo viveva con mamma Antonella e nonno Elio. Amava gli sport, in particolare la pallacanestro e il football americano, e il suo obiettivo lavorativo era di trovare un impiego nel settore termo-alberghiero. Per questo nell'ultimo periodo aveva lavorato all'hotel Igea Suisse di Abano Terme, e, prima, era stato in Inghilterra per migliorare la sua conoscenza della lingua e aveva seguito dei corsi di sommelier.

I FUNERALI. Oltre alla famiglia, sono tanti gli amici che piangono la prematura scomparsa di un giovane descritto come solare e pieno di voglia di vivere. I funerali saranno celebrati giovedì alle 10.30 in Duomo.