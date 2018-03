Gioco d'azzardo e adolescenti: pericolosi i cocktail alcolici e gli energy drinks

Due ricerche dell’Università di Padova pubblicate rispettivamente su “European Addiction Research”, "Is Medicine Use for Nervousness Associated with Adolescent At-Risk or Problem Gambling?" e “Addictive Behaviors”, "The multiplicative effect of combining alcohol with energy drinks on adolescent gambling", a firma di Natale Canale e Alessio Vieno del dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova, dimostrano che i giocatori problematici in adolescenza sembrano essere coloro che assumono più medicinali per il nervosismo e soprattutto quelli che consumano energy drink mischiati ad alcol.

Adolescenti

Gli adolescenti sono considerati un gruppo ad alto rischio di sviluppo di problemi relativi al gioco d’azzardo perché tendono a sottostimare i rischi legati al gioco e spesso falliscono nel richiedere forme di aiuto o di assistenza per problemi di gioco. È ormai chiaro quanto il fenomeno delle scommesse sia diventato pervasivo della vita degli italiani (e non solo) e di quanto questo stia crescendo negli ultimi anni. In un’ottica di salute pubblica, è cruciale intervenire in età adolescenziale suggerendo possibili azioni precoci su comportamenti e abitudini (stili di vita) che potrebbero consolidarsi nello sviluppo. Gli adolescenti e i giovani adulti sono costantemente esposti a messaggi pubblicitari che li invitano a scommettere. Puntare una certa quantità di denaro o di beni di valore sul risultato di un evento dall’esito incerto seduce sempre di più anche i giovani.

Le sostanze

Oltre alle tradizionali caratteristiche di personalità, come la ricerca di sensazioni e l’impulsività, sembrano esserci alcune sostanze apparentemente “innocue” ad indurre i ragazzi a giocare d’azzardo. I giocatori problematici in adolescenza infatti, sembrano essere coloro che assumono più medicinali per il nervosismo e soprattutto quelli che consumano energy drink mischiato ad alcol. Questo è quanto emerso da due recenti studi pubblicati su due prestigiose riviste, l’European Addiction Research e Addictive Behaviors, da Natale Canale e Alessio Vieno del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova, in collaborazione con l’istituto di fisiologia clinica del consiglio nazionale delle ricerche, la Nottingham Trent University e la University of Luxembourg.

Gli studi

Sono stati recentemente pubblicati due studi sull’argomento, in cui gli autori hanno analizzato separatamente i dati di ben 20.791 studenti 15enni italiani (dati raccolti all’interno del sistema di sorveglianza nazionale Health Behaviour in School-aged Children) e 13.725 studenti di 15-19 anni (ESPAD®Italia). Per quanto riguarda lo studio sui preadolescenti sono risultati giocatori a rischio o problematici (cioè che hanno già almeno due sintomi del disturbo da gioco d’azzordo come per esempio aver rubato soldi per scommettere) il 6% del campione, mentre la percentuale sale al 19% per i ragazzi tra i 15 e i 19 anni che hanno dichiarato di aver giocato d’azzardo nell’ultimo anno.

Il consumo di bevande e medicinali

Gli studi hanno permesso di stimare che la probabilità di essere un giocatore d’azzardo a rischio e problematico è tre volte maggiore in chi ha dichiarato di aver assunto almeno un farmaco per il nervosismo nell’ultimo mese (circa il 6% dei 15enni oggetto d’indagine) e in chi ha consumato più di 6 cocktail contenenti alcol e energy drinks nell’ultimo mese. Più nello specifico, tra gli studenti classificati come a rischio e problematici per le loro condotte di gioco, quasi 1 su 2 è un consumatore moderato di alcol mischiato con energy drink (più di 6 cocktail al mese) mentre 1 su 4 è un consumatore moderato di solo alcol.

Il ruolo dell'educazione

In definitiva, i due studi confermano che l’assunzione di comportamenti problematici in relazione al gambling (gioco d’azzardo) è fortemente associata con altri comportamenti potenzialmente additivi (medicinali, alcol, bevande energetiche), delineando un possibile orientamento che tende a sottostimare i rischi di salute che ne possono derivare e con un’elevata propensione a sperimentare sensazioni ed esperienze rischiose ed eccitanti. Poiché gli stimoli al gioco sono presenti in maniera pervasiva nella vita quotidiana delle persone (per esempio pubblicità, slot machines nei bar), fin dalla prima adolescenza, i risultati di questi due studi suggeriscono la necessità, da un lato, di porre maggiore attenzione al riconoscimento dei primi segnali di gioco potenzialmente problematico e, dall’altro, di educare i ragazzi in modo tempestivo ed efficace sui rischi per la salute legati all’assunzione di sostanze (alcol, energy drinks e farmaci) e alla tendenza di scommettere denaro in giochi d’azzardo.