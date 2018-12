Fuggì al Nord per evitare il carcere: scovata in un hotel del capoluogo, ora è in cella

A una settimana esatta dalla cattura di due latitanti bosniaci , gli agenti della questura hanno assicurato alla giustizia un'altra ricercata che aveva trovato rifugio a Padova.

Il blitz

Mihaela Oana Buxbaum, 31enne romena, era stata condannata per una serie di furti commessi in Molise. Dopo il processo e la sentenza ha fatto perdere le sue tracce, fino a quando alla centrale operativa della polizia padovana è arrivata la segnalazione decisiva. Alle 7 di martedì mattina gli agenti a bordo di una volante si sono presentati nella hall dell'Hotel Maritan, in via Gattamelata, dove hanno trovato la giovane. Messa davanti alle sue responsabilità, è stata portata in questura per le procedure di rito e accompagnata nel carcere di Verona, dove passerà i prossimi 10 mesi.

Il precedente

A rivelarsi particolarmente importante nello scovare criminali latitanti è il sistema informatico di prenotazione che ormai molti alberghi stanno adottando. In collegamento diretto con le forze dell'ordine, capta i dati personali dei potenziali clienti che chiedono di fare il check-in e, se vengono inserite le generalità di un latitante, invia immediatamente un avviso. In questo modo l'11 dicembre erano stati sorpresi due giovani bosniaci ospiti di altrettante strutture in via San Marco. L'uomo, ammanettato era finito in cella, mentre la donna è in attesa del pronunciamento del giudice perchè al momento del fermo era incinta.