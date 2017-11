Anziano scomparso nell'Alta: continuano le ricerche, ancora nessuna notizia

Venerdì si è concluso il quarto giorno di ricerche di Dino Lago, 80enne di Galliera Veneta di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. Al momento non è emerso alcun elemento o indizio che possa portare al ritrovamento dell'uomo. L'anziano è alto 168 centimetri, ha gli occhi castani, i capelli brizzolati, porta gli occhiali e sembra che indossi un montone di colore beige.

IL SINDACO.

"In questi giorni ho potuto con i mie occhi constatare quante brave persone ci siano all'interno delle istituzioni e dei volontari. - ha scritto attraverso i social il sindaco Stefano Bonaldo, anche lui impegnato nelle operazioni di ricerca - Voglio ringraziare per la sua presenza costante, attenta e qualificata il maresciallo Aina Nunzio della locale stazione dei carabinieri, tutti volontari della Protezione Civile dell'Alta Padovana che hanno dato il loro contributo con slancio di servizio, campeggiati dal coordinatore comunale di Galliera Walter Pivato, e infine la professionalità e la dedizione al proprio dovere di tutte le squadre dei vigili del fuoco che si sono succedute in questi giorni".