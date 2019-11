Tonfo nel Piovego in piena notte: accertamenti in corso da parte della polizia e dei pompieri

Ha sentito un tonfo sordo, come se una persona fosse caduta in acqua e sono iniziate le ricerche. Dalle 3 della notte tra martedì e mercoledì le volanti della polizia insieme ai vigili del fuoco stanno presidiando e scandagliando il Piovego, all'altezza di Ponte Milani. A dare l'allarme è stato un residente che aveva parcheggiato l'auto in piazzale Boschetti e stava camminando a piedi sul ponte Milani.

Ispezione precauzionale

Stando a quanto raccolto dalle forze dell'ordine il cittadino ha sentito un rumore, come se un uomo si fosse gettato dentro il fiume. I poliziotti in un primo momento hanno effettuato un controllo con esito negativo, poi per precauzione sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco. Anche i pompieri non hanno trovato riscontri nelle parole del residente. Per precauzione nella mattinata di mercoledì i sommozzatori hanno scandagliato le acque del Piovego senza trovare nulla.