Si getta in acqua per sfuggire al controllo: ricerche con i sommozzatori nel Piovego

Dal primo pomeriggio di giovedì la sponda del Piovego lungo via Ormaneto, nei pressi di via Ariosto e dell'omonimo ponte, è teatro delle ricerche di un giovane di nazionalità straniera.

La fuga e le ricerche

Attorno alle 14 un controllo della polizia ha permesso di notare l'uomo, all'apparenza un giovane nordafricano, intento ad armeggiare in modo sospetto poco lontano dalla rotatoria. Appena ha avvistato gli agenti ha gettto a terra ciò che teneva in mano, poi rivelatisi essere alcuni grammi di stupefacente, slanciandosi di corsa in direzione della sponda, dal lato che affaccia verso la golena San Massimo. I poliziotti lo hanno inseguito e nonostante una certa distanza è parso loro che il giovane si fosse gettato nelle acque del Piovego. Di lui nella zona circostante non c'era infatti traccia e per questo, non vedendolo poi riemergere, sono state attivate le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Alle 17 le ricerche erano ancora in corso e non avevano dato esito.