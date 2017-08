Ricettazioni a non finire nel suo casellario giudiziario: arrestato un 50enne padovano

È finito in carcere a Treviso un uomo padovano che deve scontare diverse condanne per ricetazione. Fin dal lontano 2001 è stato professionista nel settore dell'acquisto e dello smercio di materiale rubato e per questo è molto noto alle forze dell'ordine,

IN MANETTE. Il 50enne C.S. originario di Mestrino nel padovano, ma residente a Noale nel veneziano, è stato rintracciato e arrestato dalla squadra mobile di Treviso nelle scorse ore nel territorio di Mogliano Veneto. L'uomo si trova quindi ora presso il carcere di Santa Bona a Treviso per scontare in carcere una pena, determinata dal Tribunale competente, a due anni di reclusione. (da Trevisotoday)