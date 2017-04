Auto rubata e abbandonata con, applicate, le targhe asportate da un altro veicolo

Nelle scorse ore, i militari della tenenza di Mira, al termine di un'attività d'indagine, hanno denunciato per ricettazione un cittadino romeno residente a Padova.

L'AUTO ABBANDONATA. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso in passato reati contro il patrimonio, nel febbraio 2015 aveva abbandonato a Mira (Venezia) un veicolo rubato qualche mese prima in provincia di Treviso. Questa vicenda aveva fatto scattare le indagini dei carabinieri della tenenza di Mira e della compagnia di Mestre. Sul veicolo rubato, rinvenuto dai militari del locale comando nel corso di un servizio di controllo del territorio, erano state applicate le targhe di un’altro veicolo, asportate dai ladri qualche settimana prima dal piazzale di un concessionario in provincia di Ferrara.

LE INDAGINI. Gli uomini dell'Arma, insospettiti dalla circostanza di aver a che fare con due distinti furti, per giunta commessi in province diverse, avevano fatto recuperare con le opportune cautele il mezzo rubato, prestando la massima attenzione a non inquinare la cosiddetta "scena del crimine", al fine di preservare ogni minima traccia lasciata dai malfattori. Il veicolo è stato poi sottoposto ai rilievi tecnico-scientifici effettuati dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Mestre che, attraverso l’utilizzo di polveri evidenziatrici e sostanze chimiche di contrasto, sono riusciti a isolare e repertare tracce utili all’individuazione degli autori del reato.

INDIVIDUATO UN PROFILO GENETICO. Il materiale raccolto, ricco di sostanze biologiche, è stato poi inviato ai carabinieri del Ris di Parma: gli esami di laboratorio hanno permesso di individuare il profilo genetico di una persona già nota alle forze dell’ordine, e di dare così un nome, un cognome ed un volto all’autore del reato.

INDAGINI ANCORA IN CORSO. "Essendo tuttora in corso ulteriori approfondimenti - conclude la nota dei carabinieri - i militari mantengono uno stretto riserbo sull’identità del soggetto deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Venezia per il reato di ricettazione, non escludendo che a breve possano emergere ulteriori sviluppi sulla vicenda".