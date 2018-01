Compra una bicicletta rubata qualche ora prima, il proprietario la riconosce: denunciato

È stato denunciato per ricettazione un uomo di 28 anni del Mali senza permesso di soggiorno che ha comperato una bicicletta rubata per un valore di 20 euro.

RICONOSCIUTO

Un padovano che stava transitando in via Santa Lucia ha riconosciuto la bici trafugata qualche ora prima alla moglie e ha inseguito lo straniero che era in sella al velocipede. La polizia è arrivata all’altezza di via Savonarola, il 28enne quando ha visto gli agenti ha lasciato a terra la bici ed è scappato a piedi. Poco dopo è stato raggiunto in via Ciconi: agli agenti ha dichiarato di aver avuto paura per i problemi con il permesso di soggiorno, ma che la bici l’aveva comperata. E’ stato denunciato per ricettazione.