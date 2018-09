Riconosce in strada la sua bicicletta rubata e fa bloccare il ricettatore

Le è bastato uno sguardo per riconoscere la sua bicicletta e non ha esitato a chiamare le forze dell'ordine per riaverla, permettendo di denunciare l'uomo che era in sella.

I fatti

La chiamata ai carabinieri di Noventa Padovana è arrivata domenica pomeriggio. All'altro capo del telefono una ragazza del posto, che raccontava di aver incrociato uno straniero con la sua due ruote, rubata qualche giorno prima vicino a casa. I militari sono arrivati sul luogo della segnalazione e hanno intercettato un 25enne senegalese in sella alla bici. Interrogato, non ha saputo spiegare dove l'avesse trovata ed è stato denunciato con l'accusa di ricettazione. Il mezzo, preso in carico dai carabinieri, è stato restituito alla legittima proprietaria che ha potuto testimoniarne il possesso.