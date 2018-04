Sorpreso per strada in sella a una bicicletta rubata, nei guai un ventenne

Il giovane è stato fermato in strada per un controllo mentre era a bordo del mezzo, poi risultato rubato.

I fatti

Lo hanno intercettato e riconosciuto mentre girava indisturbato in sella a una bicicletta rubata per le strade di San Martino di Lupari. Dopo averlo fermato per un controllo, i carabinieri della stazione locale hanno appurato che il 20enne marocchino non era il legittimo proprietario del veicolo e lo hanno denunciato in stato di libertà con l'accusa di ricettazione. La bicicletta, una Casonato Olimpia, era stata rubata lo scorso 18 febbraio a un 47enne, a cui è stata riconsegnata.