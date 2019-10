Sedicenne guida uno scooter con matricola abrasa e senza targa: denunciato

Quello scooter era apparso subito strano ai carabinieri di Tombolo che hanno effettuato una verifica durante alcuni controlli alla circolazione stradale nel territorio dell’Alta.

Il booster verde

A insospettire i militari è stato un Booster di colore verde. Alla guida dell’Mbk c’era un minorenne: la targa non era presente e la matricola è risultata abrasa. Il giovane, 16enne di origine straniera che abita a Galliera Veneta, è stato denunciato per ricettazione mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro. Sono ora in corso ulteriori indagini per capire chi sia il legittimo proprietario del veicolo a due ruote.