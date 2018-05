Ricettazione di monili e preziosi: nove indagati in città tra compro oro e gioiellerie

Nove tra titolari e dipendenti di negozi compro oro e di gioiellerie sparse in città sono indagati per ricettazione e riciclaggio di preziosi. Come riportano i quotidiani locali tutto nasce dalle perquisizioni volute dal pubblico ministero Sergio Dini: dopo aver acquistato i monili, talvolta provento di furto, alcuni gestori degli esercizi avrebbero fuso l’oro, rendendo non più rintracciabili i gioielli.

Le inchiesta

Lo scorso febbraio c’erano già state le condanne per 12 imputati, per totali quarant’anni di carcere, quando era stata sgominata la banda di giovani che si riuniva in galleria Tito Livio in pieno centro a Padova. Questi di solito colpivano e poi rivendevano ai compro oro la merce rubata. Nei giorni scorsi la squadra mobile ha effettuato sei perquisizioni in altrettanti negozi, trovando in due esercizi anelli modificati, nel terzo orecchini d’oro mai registrati. In una gioielleria sono stati rinvenuti orologi e pendagli custoditi in una cassa e non registrati. Alla fine sono nove le persone iscritte nel registro degli indagati in un'inchiesta che è solo all'inizio.