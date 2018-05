Shopping con la carta di credito rubata a una ragazza: incastrato dalle telecamere

L'uomo ha rubato la carta di credito di una ragazza padovana e nell'arco di alcuni mesi ha effettuato diversi pagamenti sottraendole una piccola somma di denaro.

La segnalazione

I carabinieri hanno avviato le indagini dopo aver raccolto la denuncia di una 27enne residente a Sant'Elena, alla quale era stata rubata la carta bancomat qualche tempo prima nel comune di Solesino. Nell'arco di qualche mese la donna si è accorta di alcuni prelievi di denaro dal suo conto corrente non autorizzati e si è rivolta ai militari.

Le indagini

Dopo una lunga serie di verifiche e controlli incrociati sui movimenti bancari, i carabinieri si sono concentrati in particolare sui pagamenti effettuati con il nuovo metodo contactless, che permette di pagare piccoli importi senza strisciare la carta. La svolta è arrivata dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un centro commerciale di Legnago, nel Veronese: in almeno tre occasioni i filmati riprendevano l'uomo, un 40enne incensurato del posto, mentre faceva acquisti in vari negozi pagando con la carta di credito rubata.

La denuncia

Accertata la responsabilità, i carabinieri sono risaliti all'identità del ladro che è stato denunciato a piede libero per ricettazione. In totale l'importo prelevato indebitamente dal bancomat della ragazza padovana ammonta a circa 90 euro. Proseguono le indagini per verificare se vi siano altri pagamenti irregolari.