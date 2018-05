Viaggiava in sella a un motorino con il numero di telaio abraso: diciottenne nei guai

Il giovane straniero è stato fermato per un controllo e denunciato, mentre si cerca di risalire al legittimo proprietario del motorino.

I fatti

I carabinieri in servizio nella mattina di martedì 8 maggio a Piove di Sacco hanno fermato un ciclomotore MBK Booster condotto da un 18enne di origine moldava ma residente in zona. Durante l'ispezione i militari si sono accorti che il numero di telaio del mezzo era stato abraso per non essere riconoscibile, chiaro segno del fatto che il veicolo fosse stato rubato.

La denuncia

Il giovane è stato portato in caserma per essere interrogato ed è stato poi denunciato per ricettazione. Sono in corso le indagini per capire in che circostanze sia avvenuto il furto e per identificare sia il responsabile che il proprietario del ciclomotore, che al momento è sotto sequestro.