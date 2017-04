Strumenti da giardinaggio, generatori di corrente, fari a led: 5 denunce per ricettazione

Nelle scorse ore, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione e riciclaggio in concorso una famiglia sinti a Correzzola: nei guai sono finiti L.M., classe 1962, B.D., classe 1965, L.L., classe 1985, e D.S,. classe 1985, tutti pregiudicati.

IL PRIMO EPISODIO. A seguito di perquisizione domiciliare, i militari li hanno trovati in possesso, nel garage dell'abitazione, di svariate attrezzature da giardinaggio, risultate oggetto di precedenti furti commessi nelle province di Padova, Venezia e Verona, e di una moto Honda 125, pure questa rubata (il furto nel giugno del 2013 ai danni di un turista tedesco in vacanza a Jesolo, Venezia). Il materiale è stato restituito ai legittimi proprietari. Sono stati inoltre sequestrati altri strumenti da giardinaggio di sospetta provenienza, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti. Infine, sono state rinvenute anche 12 piante ornamentali, rubate ad un vivaio di Saonara pochi giorni fa.

IL SECONDO EPISODIO. I militari hanno denunciato per ricettazione anche I.P., classe 1960, trovato in possesso di un generatore di corrente, una motosega e fari di illuminazione a led ritenuti di provenienza delittuosa.