Ricettazione e spaccio sotto la Specola: due denunce

Nella mattinata di giovedì 21 maggio la Polizia Locale è intervenuta nella zona della Specola per procedere allo sgombero di due bivacchi, che costituivano un riparo per soggetti dediti ad attività illegali. A seguito di alcune segnalazioni da parte dei residenti della zona, e dopo l'intervento di due settimane fa nella medesima area, che aveva portato all'arresto di uno spacciatore tunisino, personale dei Reparti Polizia di Prossimità e Reparto Polizia Giudiziaria hanno riportato ordine e decoro in un angolo caratteristico della nostra città.

Giacigli

In due distinti giacigli ai lati opposti del ponte Sant’Agostino, sono stati sorpresi nel sonno due cittadini tunisini, entrambi soggiornanti illegalmente in Italia e uno dei quali già arrestato nel precedente intervento e destinatario di un divieto di dimora nella Regione Veneto, peraltro disatteso.

Entrambi gli occupanti abusivi sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, in particolare 3 dosi di marijuana e 2 dosi di eroina, prontamente sequestrata; uno dei due era anche in possesso di una bicicletta che ad una attenta verifica degli agenti operanti risultava oggetto di punzonatura e provento di furto. Veniva pertanto contattata la legittima proprietaria per l'immediata riconsegna della bicicletta.

Denuncia

Entrambi i soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Locale di via Liberi, fotosegnalati e denunciati a piede libero per occupazione abusiva, per il possesso dello stupefacente, e per ricettazione di un veicolo oggetto di furto.