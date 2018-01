Un ricordo di Sabino Acquaviva, sociologo e docente, a due anni dalla scomparsa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Il 29 dicembre 2015 moriva a Padova Sabino Acquaviva, sociologo, docente universitario, già preside di Scienze politiche dell'ateneo. Sono stato uno dei pochi presenti ai funerali e da allora ho avuto e continuo ad avere l’impressione che la città e l’università siano restìe a tributargli i riconoscimenti che meriterebbe, probabilmente a causa di quel modo di fare schivo e mite che ne caratterizzava il tratto.

Vorrei allora ricordare come un articolo, pubblicato il 6 agosto 1983, pochi mesi dopo il sorprendente successo della Liga Veneta alle elezioni politiche, generò commenti improntati a una superficialità e a una cialtroneria impressionanti; in questo contesto Acquaviva cercava invece di capire i veri motivi di quel voto, di quel messaggio che ancor oggi continua - dalla Catalunya alla Corsica - ad essere importante in tante parti d’Europa e che dimostra quanto proiettato verso il futuro fosse il docente".

Ettore Beggiato

già assessore regionale del Veneto