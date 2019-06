Lei picchiata, lui inciampato: dalla zona industriale finiscono all'ospedale

Nottata movimentata in zona industriale a Padova, con due diversi interventi della polizia nel giro di tre ore.

Primo intervento

Il primo all'una circa della notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno in via della Ricerca Scientifica: un passante ha segnalato la presenza di una donna ferita lungo la strada, e gli agenti si sono precipitati per recuperarla e accompagnarla al pronto soccorso, dove risulta tuttora ricoverata. Dovrebbe trattarsi di una prostituta, forse picchiata da un cliente.

Secondo intervento

Il secondo intervento è stato effettuato intorno alle ore 4.20 in via Inghilterra: nel piazzale di un'azienda è stato trovato a terra un uomo. E ci è voluto poco per capirne il motivo: si trattava di un camionista polacco talmente ubriaco da essere inciampato provocandosi delle ferite alla testa. Anche per lui visita al pronto soccorso per le cure del caso