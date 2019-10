Travolto da tre pesanti sacchi di frumento: 81enne ricoverato in prognosi riservata

A metà tra l'incidente domestico e l'incidente sul lavoro. Con gravi conseguenze: un 81enne di Conselve è ricoverato in prognosi riservata (ma non in pericolo di vita) all'ospedale di Schiavonia dopo essere stato travolto da tre pesanti sacchi.

L'incidente

L'incidente è accaduto intorno alle ore 17.30 di sabato 5 ottobre in via Pozzetto Nespolari a Cartura, in un consorzio agrario: un 42enne di Arre stava guidando un mezzo agricolo il cui rimorchio - durante la manovra di rilascio - è andato a sbattere contro un bancale provocando la caduta di tre sacchi di frumento del peso di circa 30 chili l'uno, i quali hanno colpito in pieno alla gamba sinistra il malcapitato 81enne, che soccorso dal personale del Suem 118 (giunto sul posto insieme al personale Spisal oltre ai carabinieri del Norm di Abano Terme) è stato immediatamente portato in ospedale.