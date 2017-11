L'Università si riprende 17 "cervelli" in fuga: assunti come professori o ricercatori

17 cervelli in fuga rientrano a casa: c’è chi arriva da Liverpool, da Parigi, da Melbourne (Australia) o Londra. E’ quanto prevede una delle delibere approvate ieri pomeriggio dal Cda dell'Università di Padova. Come riportano i quotidiani locali, il Bo assumerà 17 fra professori ordinari, associati e ricercatori impegnati all'estero. Tutte le assunzioni sono legate a meriti specifici, all'aggiudicazione di progetti Erc (già quindi finanziati in sede europea) e a progetti di elevata qualificazione.

I NOMI.

Arriveranno a Padova: Marco Bertamini, professore associato di Psicologia generale, da Liverpool; Lapo Boschi, associato di Geoscienze, dall'università Marie Curie; Andrea Crisanti, ordinario di Medicina molecolare, dall'Imperial College di Londra; Davide Ferrari, associato di Scienze statistiche in arrivo da Melbourne; Fabrizio Ferrari, ordinario di Scienze storiche, da Chester; Stefano Passerini, ex Helmholtz Institute di Ulm, come ordinario di Ingegneria industriale; Marco Peloso, associato di Fisica e astronomia, ex dell'università del Minnesota; Paolo Rossi, da Bourgogne, come associato di Matematica; Massimo Zeviani da Cambridge come ordinario di Neuroscienze e Denis Dominique Martinvalet, ricercatore di Scienze biomediche come ricercatore dall'università di Ginevra. E ancora, i quattro vincitori dell'Erc: Alessandra Biffi, ora ordinario di Pediatria; Elisa Cimetta, associato di Ingegneria; Manuela Faccenda, associato di Geoscienze; Andrea Longhin, associato di Fisica e astronomia; Alessandro Metlica, associato di letteratura. Gli ultimi due posti a chiamata diretta sono andati a Luca Cappellin, ricercatore di Scienze chimiche e Clelia Gasparini, ricercatrice di Biologia: sono stati loro ad aggiudicarsi il premio Marie Curie.