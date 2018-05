Sabati ecologici all'Arcella, nuovo successo: raccolte quattro tonnellate di rifiuti ingombranti

Tris servito. Un'altra data di successo per i “Sabati Ecologici” all’Arcella, l’iniziativa mensile lanciata da AcegasApsAmga e Comune di Padova per promuovere il decoro cittadino e contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ingombranti, particolarmente sentito nelle vie della zona. Sabato 26 maggio, presso il centro di raccolta temporaneo allestito in piazzale Azzurri d’Italia, i cittadini, in particolare residenti all’Arcella, hanno dimostrato ancora una volta il proprio coinvolgimento per l’evento, conferendo oltre 4 tonnellate di materiale: legno, materassi, divani, poltrone e mobilio vario, televisioni, lavatrici, frigoriferi Raee (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), neon, pile e batterie.

L'iniziativa

L’iniziativa si svolgerà per tutto il 2018, ricorrendo ogni ultimo sabato del mese, sempre nel piazzale nel cuore dell’Arcella, dove gli operatori AcegasApsAmga assisteranno i cittadini nella consegna di quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferite normalmente nei contenitori stradali, come ad esempio cellulari, computer, oggetti domestici vari, contenitori contaminati e olio alimentare. La manifestazione, una delle diverse azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale e dalla Multiutility per garantire decoro e pulizia della città, rappresenta una soluzione in più per conferire correttamente i rifiuti ingombranti che, si ricorda, possono essere smaltiti presso i quattro Centri di Raccolta gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800.955.988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio.

Le prossime date dei “Sabati Ecologici” 2018

L’iniziativa, come detto, proseguirà per tutto l’anno e si svolgerà ogni ultimo sabato del mese, dalle ore 9 alle ore 13, in piazzale Azzurri d’Italia (zona Arcella) nelle prossime seguenti date: 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre e 22 dicembre.