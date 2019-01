Aumento delle sanzioni per chi abbandona i rifiuti e controlli serrati su Eco-Card

Si torna ancora una volta sulla questione dei rifiuti a Cadoneghe con l’assessore all’ambiente Enrico Nania che specifica gli interventi già effettuati per prevenire la maleducazione e quelli in fieri.

Le sanzioni

«Abbiamo incaricato il comandante dei vigili - spiega Nania - di modificare il regolamento che contiene le sanzioni pecuniarie per l'abbandono dei rifiuti, aumentandole . E si stanno verificando tutte le utenze che risulta non abbiano mai utilizzato la eco-card per l'utilizzo dei press container, almeno 200 utente. Entro un paio di settimane arriveranno inoltre nuove telecamere che installeremo, fra l'altro anche nell'isola di via Manin. Sono tutti interventi che sono propedeutici alla ricollocazione del Press, perché nessuno vuole né cambiare né smantellare l'attuale sistema di raccolta che funziona». Anche per questo è stata pensata la serata informativa sui rifiuti del 12 febbraio prossimo che si svolgerà all’Auditorium Ramin a partire dalle ore 21.00. Nel corso della serata verranno presentate anche le migliorie al sistema previste, per aumentare le capacità del sistema di raccolta che rimarrà lo stesso e non si convertirà al porta a porta o ad altri sistemi di raccolta. L’obiettivo dell’amministrazione rimane quello di sensibilizzare ed educare al rispetto delle regole nella raccolta differenziata dei rifiuti che sta alla base di una "sana cittadinanza».