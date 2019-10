Rifiuti utilizzati per livellare un terreno agricolo: denunciato il proprietario 50enne

Voleva utilizzare una grossa mole di materiale per livellare il suo terreno agricolo ma non ha saputo spiegarne la provenienza. I carabinieri forestali di Padova hanno posto sotto sequesto un appezzamento nel comune di Vigodarzere, di proprietà di un cinquantenne del luogo, dov'erano accatastati circa 4mila metri cubi di terra pronta a essere distribuita e livellata.

Il rinvenimento

I militari hanno appurato come circa 1.500 metri cubi di cumuli che a breve sarebbero stati distesi non avevano la bolla di accompagnamento per certificarne la proveninenza. Come per la filiera alimentare, anche per quella della terra è necessario tracciare il percorso che ha fatto il prodotto. Non potendo confermarne l'origine, la terra è diventata automaticamente un rifiuto e il proprietario è stato indagato per la gestione illecita del prodotto. Sarà ora compito dei militari proseguire le indagini, anche eventualmente in collaborazione con Arpav, per verificare la natura pericolosa o non pericolosa dei rifiuti e porter dare avvio alle operazioni di ripristino del luogo. In Italia la tecnica di utilizzare la terra per smaltire rifiuti illeciti è stata spesso al centro delle cronache nazionali e locali.