Decine di cani e gatti ammassati tra feci e rifiuti: rifugio per animali sotto sequestro

Nella giornata di martedì, i carabinieri di Castelbaldo, in collaborazione con personale del Nas di Padova e unitamente al servizio veterinario dell'Ulss di Padova, hanno effettuato un'ispezione amministrativa disposta dall'autorità giudiziaria di Rovigo all'interno di un rifugio per animali a Castelbaldo, riscontrando diverse violazioni di natura penale.

CANI E GATTI AMMASSATI TRA FECI E RIFIUTI. Nella struttura, in carenti condizioni igienico sanitarie, è stata accertata la presenza di 70 gatti e di 20 cani, alcuni dei quali in precarie condizioni di salute, che vivevano tra rifiuti e feci. Gli animali sono stati affidati all'Eital (Ente italiano per la tutela degli animali e del lupo). La struttura, invece, è stata sottoposta a sequestro.

FARMACI SCADUTI. Al suo interno, sono stati inoltre rinvenuti alcuni farmaci ad uso veterinario, parecchi dei quali scaduti. La titolare, B.E.C., 46enne, con precedenti specifici, è stata deferita in stato di libertà per maltrattamento di animali.