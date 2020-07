Rifugio del Cane di Rubano: difficoltà economiche per i costi elevati, a rischio la struttura

Appello del Rifugio del Cane di Rubano che nella fase post lockdown sta vivendo non poche difficoltà dal punto di vista economico visti gli alti costi di gestione. «Per noi iI lockdown è finito, per cani e i gatti ospiti al Rifugio del cane di Rubano no- spiegano- per loro continua, sono ancora nei box in attesa di un’adozione, che per alcuni non arriverà mai».

Le difficoltà

«È facile dare il cibo necessario (che non manca) e una carezza, il difficile è continuare assicurare il loro benessere durante la permanenza in canile perché il Rifugio è in gravi difficoltà economiche, le spese continue sono tante e “invisibili”: basta pensare all’acqua, alla corrente elettrica, alla tassa sui rifiuti, alla manutenzione dei box e delle aree di sgambamento, ai medicinali vari e vaccini annuali, alle spese veterinarie perchè putroppo i cani, sopratutto gli anziani, richiedono visite specialiste, ecografie, radiografie e tutte quelle piccole cose che messe insieme costano come ad esempio i detersivi per igienizzare gli spazi. Non vanno poi dimenticati i gattini che quotidiamente soccorriamo in condizioni spesso critiche».

Donazioni

Per questo motivo il Rifugio fa appello perché: «Una donazione anche piccolo può veramente fare la differenza in questo periodo. Il nostro canile storico va aiutato». Chi volesse può fare una donazione con le seguenti modalità:

- Bonifico bancario, iban IT71W0103012157000001610254 Intestazione: Lega Nazionale per la Difesa del Cane Padova

- PayPal cliccando il pulsante “scopri di più” sulla pagina Facebook

- cliccando sul pulsante “Dona ora” nel sito www.legadelcane-padova.it

- Bonifico postale sul C/C 13913355 Intestazione: Lega Nazionale per la Difesa del Cane Padova

- Adozioni a distanza per info: adodistanza.legadelcanepadova@gmail.com