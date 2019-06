Right2city, il festival che guarda alla giustizia dal basso

Una serie di incontri a cui hanno partecipant Giorgio Bazzega, mediatore figlio del maresciallo Sergio Bazzega, vittima delle Br; Guido Bertagna, filosofo ed autore di molte pubblicazioni; l’avvocato Zeno Baldo e Lorenzo Sciacca, mediatore, ma c'è anche la musica, il fumetto e tante iniziative rivolte anche ai bambini. E' previsto

Domenica alle 18 e 30 l'ultimo interessante dibattito del Right2city Festival, in via Orus, giunto alla terza edizione: “Ricomporre le fratture: giustizia oltre l’applicazione della pena” è il titolo, previsti gli interventi Giorgio Bazzega, mediatore figlio del maresciallo Sergio Bazzega, vittima delle Br; Guido Bertagna, filosofo ed autore di molte pubblicazioni; l’avvocato Zeno Baldo e Lorenzo Sciacca. Right2city Festival è un appuntamento che guarda la giustizia dal basso, come spiegano gli avvocati di strada. Un grande aiuto per la riuscita della manifestazione lo ha dato Banca Etica, i Giuristi Democatici, l'ordine degli avvocati e l'amministrazione comunale. Per quanto riguarda invece la parte enogastronomica, come ogni anno ad occuparsene è Toni del bar Gancino in piazza Duomo. Da subito ha abbracciato la causa degli avvocati di strada, anche quest'anno non poteva mancare.