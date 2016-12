Il tribunale di sorveglianza di Padova dà l'ok a Riina junior: tornerà a Corleone per le feste

"Salvuccio", terzogenito e figlio prediletto di Salvatore "Totò" Riina, il boss di Cosa Nostra, potrà tornare a Corleone per Natale e Capodanno.

Riina jr rivedrà papà Totò: il Tribunale di Sorveglianza dà l'ok all'incontro padre-figlio

RIINA JR TORNA A CASA PER LE FESTE. Come riporta Il Corriere del Veneto, il tribunale di Sorveglianza di Padova - città in cui Riina Junior vive in regime di libertà vigilata - ha accolto la richiesta presentata dal legale Francesca Casarotto. La decisione del giudice, presa mercoledì pomeriggio, è stata comunicata al figlio dell'ex padrino di Corleone giovedì mattina. Sulle relazioni della Questura di Padova si legge infatti che Riina jr avrebbe rispettato le restrizioni imposte dal regime di sorveglianza senza mai sgarrare.